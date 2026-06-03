Tunisie: Au pays - Des hackers de cartes bancaires condamnés à 10 ans de prison

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné des membres d'un réseau spécialisé dans le piratage de cartes bancaires internationales et la fraude financière en ligne, à des peines de prison totalisant 10 ans.

Les accusés ont été reconnus coupables d'avoir exploité les données de cartes bancaires étrangères pour effectuer des retraits frauduleux d'argent, à l'insu de leurs titulaires. L'affaire a été révélée à la suite d'une enquête sécuritaire et judiciaire approfondie ayant permis le démantèlement du réseau.

Selon les éléments de l'enquête, les prévenus utilisaient des techniques numériques avancées pour cibler leurs victimes sur les réseaux sociaux. Ils les attiraient sous prétexte de fausses opérations commerciales et de ventes en ligne, présentées comme des achats légitimes.

Une fois les informations bancaires obtenues via ces arnaques, les membres du réseau procédaient au piratage des cartes et au retrait progressif de sommes d'argent variables, causant un préjudice financier à des victimes étrangères.

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L'enquête a mis en évidence une organisation structurée opérant exclusivement en ligne, utilisant des plateformes et pages sur les réseaux sociaux pour piéger ses cibles.

Le tribunal a finalement retenu la culpabilité des accusés et prononcé des peines d'emprisonnement cumulées de 10 ans.

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