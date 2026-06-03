Tunisie: Aéronautique - EMP annonce 800 nouveaux emplois au pays

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'entreprise Engineering and Precision Mechanics (EMP), spécialisée dans la fabrication de composants aéronautiques, prévoit la création de près de 800 emplois directs en Tunisie au cours de la prochaine période, tout en renforçant les compétences locales dans ce secteur stratégique.

Cette annonce a été faite lors d'une réunion tenue mardi entre une délégation de l'entreprise et le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé par intérim du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, selon un communiqué publié par le ministère de l'Industrie.

Au cours de cette rencontre, les responsables de l'entreprise ont présenté un exposé sur les activités d'EMP depuis sa création en 2009, ainsi que sur ses orientations stratégiques et ses futurs programmes de développement. L'entreprise envisage notamment la création d'un centre de formation agréé spécialisé dans l'industrie intelligente 4.0 et la fabrication de précision dédiée au secteur aéronautique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a souligné, à cette occasion, l'importance de poursuivre l'accompagnement des industriels afin de soutenir le développement de ce secteur à forte valeur ajoutée. Il a réaffirmé la volonté de l'État de fournir l'appui et l'encadrement nécessaires aux entreprises exportatrices, afin de leur permettre de concrétiser leurs programmes d'investissement dans les meilleures conditions et de suivre les mutations technologiques rapides que connaît l'industrie aéronautique.

EMP compte actuellement six unités de production totalement exportatrices en Tunisie, contribuant au renforcement de la compétitivité industrielle nationale et à l'intégration du pays dans les chaînes de valeur internationales.

Le secteur tunisien de la fabrication de composants aéronautiques regroupe aujourd'hui environ 80 entreprises industrielles, générant près de 20 000 emplois. Il affiche un taux de croissance annuel estimé à 8 % et contribue à hauteur de 5 % au produit intérieur brut, selon les données présentées lors de la réunion.

La rencontre s'est déroulée notamment en présence de la présidente du Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS), Stefania Sonia Dallali.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.