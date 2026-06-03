Tunisie: Aéronautique - EMP annonce 800 nouveaux emplois au pays

L'entreprise Engineering and Precision Mechanics (EMP), spécialisée dans la fabrication de composants aéronautiques, prévoit la création de près de 800 emplois directs en Tunisie au cours de la prochaine période, tout en renforçant les compétences locales dans ce secteur stratégique.

Cette annonce a été faite lors d'une réunion tenue mardi entre une délégation de l'entreprise et le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé par intérim du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, selon un communiqué publié par le ministère de l'Industrie.

Au cours de cette rencontre, les responsables de l'entreprise ont présenté un exposé sur les activités d'EMP depuis sa création en 2009, ainsi que sur ses orientations stratégiques et ses futurs programmes de développement. L'entreprise envisage notamment la création d'un centre de formation agréé spécialisé dans l'industrie intelligente 4.0 et la fabrication de précision dédiée au secteur aéronautique.

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Le ministre a souligné, à cette occasion, l'importance de poursuivre l'accompagnement des industriels afin de soutenir le développement de ce secteur à forte valeur ajoutée. Il a réaffirmé la volonté de l'État de fournir l'appui et l'encadrement nécessaires aux entreprises exportatrices, afin de leur permettre de concrétiser leurs programmes d'investissement dans les meilleures conditions et de suivre les mutations technologiques rapides que connaît l'industrie aéronautique.

EMP compte actuellement six unités de production totalement exportatrices en Tunisie, contribuant au renforcement de la compétitivité industrielle nationale et à l'intégration du pays dans les chaînes de valeur internationales.

Le secteur tunisien de la fabrication de composants aéronautiques regroupe aujourd'hui environ 80 entreprises industrielles, générant près de 20 000 emplois. Il affiche un taux de croissance annuel estimé à 8 % et contribue à hauteur de 5 % au produit intérieur brut, selon les données présentées lors de la réunion.

La rencontre s'est déroulée notamment en présence de la présidente du Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS), Stefania Sonia Dallali.