Tunisie: Météo - Chaleur en hausse, sirocco et risques d'orages dans l'Ouest

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays ce mercredi 3 juin 2026. Au fil de l'après-midi, les nuages deviendront plus denses localement sur les hauteurs de l'Ouest du Nord et du Centre, avec des pluies temporairement orageuses.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest sur le Nord et du secteur sud sur le Centre et le Sud. Il sera relativement fort près des côtes nord et dans les régions du Sud, où des tourbillons de sable locaux pourraient se former durant la nuit. Ailleurs, il restera faible à modéré.

La mer sera agitée sur les côtes nord et peu agitée sur le reste du littoral.

Les températures connaîtront une légère hausse, sous l'effet du sirocco. Les maximales varieront entre 29 et 37°C sur les régions côtières et atteindront localement 40°C à Tozeur et Kébili durant l'après-midi