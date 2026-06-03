Tunisie: Que s'est-il passé à Cherarda - Tornade ou simples vents violents

Les rafales de vent enregistrées récemment à Cherarda, dans le gouvernorat de Kairouan, correspondent à une tornade de faible intensité, classée entre le niveau zéro et le niveau un, selon l'expert en géographie Ameur Bahba.

Intervenant mardi soir 2 juin 2026 sur Diwan Fm, le spécialiste a indiqué que les caractéristiques observées (notamment la forme du phénomène et l'ampleur limitée des dégâts) confirment qu'il s'agit d'une tornade légère, également appelée tornade de faible intensité.

Il a précisé que les tornades sont classées en six niveaux d'intensité, allant des phénomènes les plus faibles aux plus destructeurs.

Selon lui, ce type de phénomène météorologique reste rare en Tunisie, où il ne se produit qu'une fois tous les quelques années, et demeure généralement de faible puissance.

Les événements survenus à Cherarda s'inscrivent ainsi dans la catégorie des phénomènes atmosphériques exceptionnels mais peu destructeurs, selon cette même source scientifique.