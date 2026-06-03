Afrique: Tunis El Manar dans le top 1000 mondial des universités

L'université de Tunis El Manar a été classée première au niveau national et 14e en Afrique, selon l'évaluation du Centre mondial de classement des universités (CWUR).

Elle a été classée au 995e rang à l'échelle mondiale parmi 21 291 universités et établissements de l'enseignement supérieur, se positionnant dans la catégorie des 4,7 pc des meilleures universités dans le monde.

L'Université Tunis El Manar a indiqué mardi dans un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, que cette réussite ne se limite pas à sa position dans les classements mondiaux, mais reflète la performance scientifique et de recherche de l'université, qui a occupé la 955e place mondiale dans le domaine de la recherche scientifique. Ce classement est un indicateur de la qualité de la production scientifique de ses chercheurs et de leur capacité à contribuer de manière active au développement des connaissances et à enrichir la production scientifique mondiale.

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Cette consécration revêt une importance particulière compte tenu de la méthodologie rigoureuse adoptée par ce classement « CWUR », l'un des classements internationaux les plus reconnus, basé sur l'analyse d'informations pour évaluer les universités à travers le monde selon des indicateurs précis et objectifs, parmi lesquels figurent le volume de la production scientifique, la qualité des publications de recherche, l'impact scientifique des recherches publiées et le nombre de productions scientifiques qui reflètent la valeur réelle des résultats de recherche et leur influence dans la communauté scientifique internationale.

Cette reconnaissance internationale renouvelée est le fruit d'un processus de travail, d'engagement et d'excellence, mené par la famille universitaire avec toutes ses composantes à savoir les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les administrateurs et les partenaires, en vue d'enraciner une culture de qualité, d'innovation et de recherche scientifique.

Ce classement reflète également la capacité de l'université à faire face aux défis croissants auxquels le secteur de l'enseignement supérieur est confronté à l'échelle mondiale et à les transformer en opportunités pour améliorer sa performance et sa présence à l'échelle internationale.

A noter que le Centre mondial de classement des universités « CWUR » est une organisation consultative qui fournit des conseils politiques, des visions stratégiques et des services de conseil aux gouvernements et aux universités pour améliorer les résultats éducatifs et de recherche.

Le centre classe les 2 mille meilleures universités parmi les 20 mille établissements éducatifs à travers le monde.