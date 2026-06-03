Tunisie: Au pays - Les dates des résultats du sixième et du neuvième fixées

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Éducation a annoncé que les résultats du concours d'entrée aux collèges pilotes (concours du sixième) seront publiés le 10 juillet 2026, tandis que ceux de l'examen du certificat de fin d'études de l'enseignement de base (examen du neuvième) seront annoncés le 6 juillet 2026.

Ces précisions ont été communiquées lors d'une conférence de presse consacrée à la préparation des examens nationaux. Les épreuves écrites du neuvième se dérouleront les 18, 19 et 20 juin 2026, alors que celles du concours du sixième auront lieu les 22, 23 et 24 juin 2026.

Baisse du nombre de candidats

Cette année, 32 004 élèves sont inscrits à l'examen du neuvième (enseignement de base général), soit une baisse de 1 163 candidats par rapport à 2025. Ce chiffre représente environ 18 % des élèves de 9e année de l'enseignement de base général, estimés à 175 024.

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Dans la filière technique, 203 candidats sont inscrits à l'examen du neuvième technique, en recul de 106 candidats sur un an, soit environ 4 % des élèves concernés.

Concernant le concours du sixième, 62 450 élèves sont inscrits pour l'année 2026, enregistrant une baisse de 1 608 candidats par rapport à l'année précédente. Ils se disputeront 3 850 places dans les collèges pilotes, soit environ 29 % des élèves de la 6e année de l'enseignement de base.

Le ministère de l'Éducation a mis en place plusieurs mesures d'accompagnement pour certains candidats. Celles-ci comprennent l'agrandissement des caractères pour 14 élèves, la fourniture de sujets en braille pour un candidat, ainsi qu'un tiers de temps supplémentaire accordé à 67 candidats durant les épreuves.

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