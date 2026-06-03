Tunisie: Au pays - Bac 2026 - Démarrage des épreuves pour plus de 162 000 candidats

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La session principale du baccalauréat 2026 a démarré ce mercredi 3 juin en Tunisie, mobilisant 162 435 candidats à l'échelle nationale, selon les données officielles.

Les candidats sont majoritairement issus des établissements publics, qui représentent 83 % des inscrits, contre 12 % pour les lycées privés et 5 % de candidats individuels.

Les épreuves écrites se dérouleront sur plusieurs jours, les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, tandis que les résultats de la session principale sont attendus pour le 23 juin 2026.

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L'organisation de cet examen national repose sur un dispositif logistique important, comprenant 5 988 centres d'examen à travers le pays. Le système mobilise également 27 centres de dépôt et de sécurisation des sujets, 7 centres de collecte et de distribution, ainsi que 32 centres dédiés à la correction des copies.

Cette session se distingue également par la participation de publics spécifiques, avec 30 candidats incarcérés autorisés à passer l'examen en milieu pénitentiaire, ainsi que 3 candidats en situation de handicap visuel sévère, appelés "enfants de la lune".

Concernant la répartition par filière, la section économie et gestion arrive en tête avec 56 201 candidats, suivie des sciences expérimentales (28 780), des lettres (26 685), des sciences techniques (21 677), de l'informatique (18 916), des mathématiques (8 112) et de la section sport (2 064).

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