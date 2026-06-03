Tunisie: Foot - Mondial-2026 - Un record de 1248 joueurs inscrits pour une édition historique

La Fédération Internationale de Football (FIFA) a publié mardi les listes finales des 48 sélections qualifiées à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, avec un nombre record de 1248 joueurs appelés à participer à cette édition historique.

Selon les listes transmises par les associations membres participantes, 357 joueurs effectuent leur retour après avoir déjà pris part à une précédente Coupe du monde, alors que 891 autres découvriront pour la première fois la plus prestigieuse des compétitions de football.

La FIFA souligne également l'importante diversité générationnelle des effectifs. Le gardien écossais Craig Gordon, âgé de 43 ans et 162 jours, sera le joueur le plus âgé du tournoi, tandis que le Mexicain Gilberto Mora, 17 ans et 240 jours, en sera le plus jeune. Au total, 22 joueurs de moins de 20 ans et sept quadragénaires figurent sur les listes définitives.

Cette édition marquera également l'entrée dans l'histoire de plusieurs joueurs emblématiques. L'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo et le gardien mexicain Guillermo Ochoa disputeront chacun une sixième Coupe du monde, une première dans les annales de la compétition.

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L'élargissement du tournoi à 48 équipes permettra à quatre nations de découvrir la scène mondiale pour la première fois : le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l'Ouzbékistan, illustrant la volonté de la FIFA de renforcer la représentativité du football international.

Les effectifs retenus témoignent aussi de la mondialisation croissante du football, avec 449 clubs représentés provenant de 71 pays différents.

Certaines sélections, à l'image de l'Arabie saoudite et du Qatar, s'appuient presque exclusivement sur des joueurs évoluant dans leur championnat national, alors que d'autres, comme le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal ou encore l'Uruguay, comptent essentiellement sur des éléments expatriés.

Par ailleurs, le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, participera à sa cinquième Coupe du monde consécutive en tant qu'entraîneur, après ses précédentes expériences avec le Portugal et l'Iran. Il devient ainsi seulement le deuxième technicien à réussir cette performance après le Serbe Bora Milutinovic.

La FIFA a rappelé que les listes définitives déposées le 1er juin ne pourront être modifiées qu'en cas de blessure grave ou de maladie, jusqu'à 24 heures avant le premier match de l'équipe concernée, conformément au règlement de la Coupe du monde 2026.

La 23e édition du Mondial, première à réunir 48 équipes et à proposer 104 rencontres, s'annonce comme la plus vaste jamais organisée dans l'histoire du football.