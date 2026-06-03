Tunisie: Il rate son vol pour le pays à cause des bouchons et obtient une lourde indemnisation

Un tribunal de la région de Briansk, en Russie, a condamné une agence de voyages à verser environ 95 000 roubles (près de 3 979 dinars tunisiens) à un retraité russe et à sa famille, après un litige lié à un voyage touristique manqué vers la Tunisie.

La famille avait réservé un séjour d'une valeur totale de 232 000 roubles. Le jour du départ, elle s'est rendue en voiture à l'aéroport de Vnoukovo, à Moscou, mais a été bloquée par d'importants embouteillages sur la route. Arrivés trop tard pour l'enregistrement, les voyageurs ont manqué leur vol, parti sans eux.

À la suite de cet incident, le retraité a demandé le remboursement intégral du voyage. L'agence de voyages a refusé, estimant que le retard relevait de la responsabilité des clients. Elle n'avait proposé qu'un remboursement partiel d'environ 49 000 roubles, après déduction de frais opérationnels.

Le litige a alors été porté devant la justice. En première instance, le tribunal a accordé des compensations limitées, incluant une indemnité pour préjudice moral et des pénalités financières. Insatisfait, le retraité a fait appel, contestant notamment le manque de justification des frais retenus par l'agence.

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En appel, la cour régionale de Briansk a donné raison au plaignant. Elle a estimé que l'agence n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les montants conservés. La juridiction a ainsi réévalué les indemnisations et condamné l'entreprise à verser 41 400 roubles supplémentaires, ainsi qu'une amende de 48 100 roubles, tout en maintenant 5 000 roubles pour préjudice moral.

Au total, le retraité obtient environ 95 000 roubles d'indemnisation, mettant fin à un contentieux né d'un voyage familial vers la Tunisie interrompu avant même son départ.