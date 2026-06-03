Afrique: Tunisie-Nigeria - Renforcement de la coopération dans le domaine de la Défense

La Tunisie et le Nigeria entendent consolider leur coopération dans les domaines de la défense, de la formation stratégique et de l'échange d'expertises. C'est ce qu'a affirmé le représentant diplomatique de l'ambassade de Tunisie au Nigeria, Mohamed Khamess Chaabani, à l'occasion de la présentation du rapport final d'une visite d'étude effectuée en Tunisie par des officiers et auditeurs de l'Institut national de défense du Nigeria.

Lors de cette cérémonie, tenue lundi, le diplomate tunisien a souligné l'importance de poursuivre les échanges et la coopération entre l'Institut national de défense tunisien et son homologue nigérian, estimant que cette dynamique contribue à renforcer les relations bilatérales prometteuses entre les deux pays.

Mohamed Khamess Chabani s'est également félicité de l'image positive de la Tunisie véhiculée à l'issue de cette mission d'étude, qui s'est déroulée du 11 au 18 mai 2026. Il a salué la qualité des échanges réalisés durant cette visite et l'intérêt manifesté par les participants pour l'expérience tunisienne dans plusieurs domaines.

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La séance de présentation du rapport final a notamment porté sur le thème « Tourisme et développement national en Tunisie : enseignements pour le Nigeria ». Les participants y ont exposé les principales observations et conclusions tirées de leur séjour en Tunisie.

Les officiers et auditeurs nigérians ont mis en avant les avancées enregistrées par la Tunisie dans les secteurs du tourisme, du développement et de la formation stratégique, soulignant les enseignements que le Nigeria pourrait tirer de cette expérience, selon les informations publiées par l'ambassade de Tunisie au Nigeria.