Tunisie: 'Ce ne sont pas des moustiques' - La Santé explique le phénomène à Bizerte

La prolifération massive d'un insecte ressemblant au moustique dans les délégations de Tinja, Menzel Bourguiba et Mateur, dans le gouvernorat de Bizerte, a suscité une vive inquiétude chez les habitants ces derniers jours.

La Direction régionale de la santé a rapidement tenu à rassurer la population en précisant qu'il s'agit de "Chironomidae" ou chironomes, des insectes totalement inoffensifs qui ne piquent pas, ne sucent pas le sang et ne transmettent aucune maladie, bien que leur apparition en grands essaims constitue une nuisance visuelle et physique.

Pour faire face à cette situation, une équipe multidisciplinaire regroupant des responsables administratifs, sanitaires et environnementaux a effectué une visite de terrain ce mardi dans le périmètre du lac d'Ichkeul afin d'évaluer la situation et de coordonner un plan d'urgence. Il a été décidé d'intensifier les opérations de traitement par thermonébulisation à l'aide de camions spéciaux dans tous les quartiers touchés.

Les autorités précisent que le produit utilisé respecte les normes de sécurité pour la santé publique, tandis que les municipalités ont invité les citoyens à coopérer, notamment en fermant temporairement les commerces et les fenêtres lors du passage des équipes de démoustication.

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Ce phénomène exceptionnel s'explique par la hausse récente du niveau des eaux du lac d'Ichkeul, alimenté par de fortes précipitations hivernales et printanières, combinée à l'élévation actuelle des températures, ce qui a créé un milieu idéal pour le développement des larves.

Les autorités locales soulignent la complexité de l'intervention, qui doit concilier le confort des riverains et la préservation de l'écosystème unique du lac d'Ichkeul, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité.