Tunisie: Sidi Bouzid - Une plante sauvage toxique derrière l'intoxication familiale

Les analyses de laboratoire effectuées sur les aliments consommés lors de l'intoxication alimentaire survenue à Meknassy (gouvernorat de Sidi Bouzid) ont révélé la présence d'une substance toxique, l"'anabasine", dans un échantillon d' »osbane » (saucisse traditionnelle), a indiqué mardi l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Selon un communiqué de l'Instance, des traces de cette substance ont également été détectées, en quantités moindres, dans le bouillon et le couscous, ce qui suggère sa propagation lors de la cuisson.

Les données scientifiques et les résultats des analyses privilégient l'hypothèse d'une contamination par des feuilles de « Nicotiana glauca », une plante sauvage toxique, qui auraient été mélangées aux légumes-feuilles utilisés dans la préparation des repas.

L'INSSPA a précisé que les feuilles de cette plante peuvent être confondues avec certaines plantes comestibles, telles que les blettes ou les épinards, notamment lorsqu'elles sont cueillies dans la nature ou achetées auprès de sources non contrôlées.

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L'anabasine est une substance hautement toxique pouvant provoquer des symptômes sévères et rapides, notamment des vomissements, des vertiges, une faiblesse générale, des troubles neurologiques, des difficultés respiratoires et des perturbations du rythme cardiaque, pouvant entraîner le décès.

L'Instance a appelé les citoyens à ne pas utiliser de plantes ou d'herbes sauvages non identifiées dans la préparation des aliments et à privilégier l'achat de légumes-feuilles auprès de circuits d'approvisionnement fiables, tout en vérifiant soigneusement leur origine et leur apparence.

Le 28 mai dernier, neuf membres d'une même famille avaient été victimes d'une intoxication alimentaire à Meknassy. Deux personnes sont décédées, tandis que sept autres ont été hospitalisées au CHU de Sidi Bouzid. Leur état de santé est actuellement stable, selon les autorités sanitaires régionales.