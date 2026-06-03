Tunisie: 120 000 emplois et 300 entreprises - L'automobile tunisienne accélère sa transformation

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'examen des perspectives d'avenir de l'industrie des composants et équipements automobiles ont été au centre de la rencontre qui a réuni, mardi 2 juin 2026, le ministre de l'Équipement et de l'habitat, chargé par intérim du ministère de l'Industrie, des mines et de l'énergie, Salah Zouari, avec la Présidente de la Tunisian Automotive Association (TAA) , Myriam Elloumi.

Selon un communiqué publié par le ministère de l'Industrie, la réunion a permis d'aborder le suivi de l'avancement des mesures et des projets liés aux axes fondamentaux du Pacte pour la compétitivité de l'industrie automobile en Tunisie , qui vise à développer davantage le secteur, tout en créant de nouveaux emplois et en promouvant les exportations.

Il s'agit également de la nécessité de se positionner dans les chaînes de valeur mondiale de l'industrie automobile et de ses composants, ainsi que l'importance d'accroître la valeur ajoutée du secteur et d'oeuvrer à attirer davantage d'investissements

L'objectif est de faire de la Tunisie un hub régional et mondial dans ce secteur prometteur qui compte environ 300 entreprises industrielles, dont 140 à participation étrangère. 65 % de ces entreprises sont totalement exportatrices, assurant près de 120 000 emplois.

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