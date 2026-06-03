Gabon: Le Chef de l'Etat reçoit les arbitres gabonais sélectionnés pour la Coupe du Monde FIFA 2026

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience au trio d'arbitres gabonais retenu par la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde 2026, une première historique qui marque une étape majeure dans le rayonnement du football national.

Conduite par Pierre Alain Mounguengui, Président de la Fédération Gabonaise de Football, la délégation était composée de Pierre Ghislain Atcho, arbitre central, Boris Marlaise Ditsogho et Bamos Abeigne Ndong arbitres assistants. Leur sélection parmi l'élite mondiale de l'arbitrage témoigne de l'excellence, du professionnalisme et du talent de la jeunesse sportive gabonaise.

A quelques jours du coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, qui réunira 48 nations du 11 juin au 19 juillet 2026, cette désignation constitue une immense fierté pour le Gabon.

Elle consacre plusieurs années de travail, de discipline et de persévérance de ces jeunes arbitres qui porteront haut les couleurs nationales sur la plus prestigieuse scène du football mondial.

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En recevant ces ambassadeurs du sport gabonais, le Chef de l'Etat a salué une réussite qui honore toute la nation et qui illustre le potentiel de la jeunesse gabonaise lorsqu'elle bénéficie d'un encadrement de qualité et d'opportunités adaptées à ses ambitions.

Le Président de la République a réaffirmé sa volonté de faire du sport un puissant vecteur de cohésion sociale, d'épanouissement de la jeunesse et de rayonnement international. Il a également rappelé son engagement à promouvoir le développement du sport gabonais aux niveaux continental et mondial, notamment à travers le renforcement de la formation, la modernisation des infrastructures sportives et l'accompagnement des talents émergents.

Cette vision s'inscrit dans une dynamique de renouvellement du football national, fondée sur la détection des jeunes talents, la professionnalisation des acteurs du sport et la construction d'équipes compétitives capables de porter les ambitions du Gabon sur les plus grandes scènes internationales.

Par le parcours exemplaire de ces trois arbitres, c'est tout un pays qui voit s'ouvrir de nouvelles perspectives et qui nourrit l'espoir de voir émerger une nouvelle génération de talents appelée à écrire les plus belles pages de l'histoire du sport gabonais.