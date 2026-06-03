Gabon: Le Chef de l'État visite la ferme de Manfila

Dans la province de la Nyanga, la question de la souveraineté alimentaire prend progressivement une dimension concrète. A travers sa visite de la ferme intégrée Manfila, située à proximité de Tchibanga, le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu à mettre en lumière une initiative qui illustre parfaitement la vision qu'il porte pour le développement agricole du Gabon.

Dans un contexte où la réduction de la dépendance alimentaire constitue un enjeu stratégique majeur, cette exploitation s'impose comme un modèle de production intégrée capable de répondre aux besoins des populations locales tout en créant de la richesse sur le territoire.

L'activité avicole, au coeur du projet, représente un levier essentiel pour renforcer l'offre locale en protéines animales, réduire les importations de produits alimentaires et garantir un approvisionnement régulier des marchés de la province.

A cela s'ajoutent la production d'oeufs, la pisciculture et le maraîchage, autant de filières complémentaires qui participent à la sécurisation de l'alimentation des ménages et au développement des circuits courts de distribution.

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Au cours de cette visite, le Chef de l'Etat a pu constater le potentiel de cette exploitation ainsi que son impact direct sur les communautés environnantes. Au-delà de la production agricole, la ferme contribue à la création d'emplois, au développement des compétences locales et à l'amélioration des revenus des populations, tout en stimulant l'activité économique dans la région.

Cette initiative traduit la volonté des plus hautes autorités de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance, de diversification économique et d'inclusion sociale. Elle démontre également que les ressources locales, lorsqu'elles sont valorisées de manière efficace et durable, peuvent constituer une réponse concrète aux défis de l'autosuffisance alimentaire.

Avec les projets tels que la ferme intégrée Manfila, le Gabon pose les bases d'une agriculture moderne, productive et compétitive, capable non seulement de nourrir ses populations mais aussi de générer des opportunités économiques durables au bénéfice des générations présentes et futures.