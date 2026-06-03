Cameroun: Paul Biya nomme les membres du Conseil supérieur de la magistrature

Au Cameroun, le président Paul Biya a nommé, mardi 2 juin 2026, par décret les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Des reconductions de mandat pour l'essentiel des quatorze membres titulaires que compte cette institution, qui n'ont plus siégé depuis six ans. Ces nominations étaient attendues depuis un an au sein de cette instance, essentielle au fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Ces nominations, qui interviennent après plusieurs années de quasi paralysie de ce Conseil, devraient relancer une machine judiciaire grippée et à l'arrêt. L'instance est pourtant stratégique et même indispensable pour l'organisation et la régulation de la justice camerounaise.

Les quatorze personnalités désignées le mardi 2 juin vont ouvrir un nouveau mandat de cinq ans, dont tous les acteurs de la magistrature espèrent qu'il sera un peu plus dynamique que l'ancienne mandature. Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République lui-même, ne s'est plus tenu depuis quasiment six ans, avec des conséquences innombrables dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. La réactivation de ce Conseil fait donc espérer une tenue prochaine pour relancer la machine.

Vers de prochaines nominations ?

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La longue somnolence a, par exemple, entraîné le gel des intégrations des magistrats en fin de formation. Plusieurs centaines d'entre eux frappent à la porte et n'ont jamais pu exercer depuis six ans. On peut aussi évoquer le gel de nomination des magistrats du siège et du parquet, et donc subséquemment le blocage de la gestion des carrières.

Sur un plan plus large, certains observateurs spéculent et voient en ces nominations un possible signal sur la probabilité d'autres nominations, là aussi très attendues, notamment pour le nouveau gouvernement annoncé depuis six mois par le président Paul Biya et le poste de vice-président de la République créé depuis avril dernier et toujours pas pourvu à ce jour.