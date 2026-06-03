Cap-Vert: Le PAICV obtient la majorité absolue au Parlement (Commission électorale)

Le principal parti d'opposition au Cap-Vert a remporté les élections législatives du 17 mai avec 48,04 % des voix, s'offrant une majorité absolue au Parlement, selon les résultats définitifs publiés vendredi par la Commission nationale des élections (CNE).

Lors de la présentation des résultats à la presse, la présidente de la Commission électorale nationale (CNE), Maria do Rosário Pereira Gonçalves, a souligné que « sur la base de ces résultats définitifs, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV) a obtenu 37 sièges sur les 72 prévus par la loi à l'Assemblée nationale ».

Ces élections ont été marquées par un taux d'abstention élevé. Le taux de participation s'est établi à 46,5 %, tandis que 53,5 % des électeurs inscrits n'ont pas exercé leur droit de vote, soit le chiffre le plus élevé depuis l'instauration de la démocratie multipartite au Cap-Vert il y a 35 ans.

Le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre droit) du Premier ministre Ulisses Correia e Silva est arrivé deuxième avec 33 députés.

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Le dirigeant du PAICV, Francisco Carvalho, devrait être nommé Premier ministre prochainement et remplacera Ulisses Correia e Silva qui était à la tête du gouvernement depuis 10 ans.