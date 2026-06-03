Angola: Le nouvel administrateur de la BNA insiste sur la surveillance continue du système financier

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/SB

Luanda — Le nouvel administrateur non exécutif de la Banque nationale d'Angola (BNA), Gilberto Rodrigues Caliatu, a souligné que la surveillance continue serait au coeur de son mandat, visant à renforcer l'intégrité du système financier angolais.

Dans une brève déclaration à la presse après sa prise de fonctions, l'administrateur a insisté sur le fait que la BNA, en tant qu'autorité émettrice et régulatrice de la politique monétaire et de change du pays, continuera de veiller au bon fonctionnement des mécanismes de contrôle, dans l'intérêt des populations.

« La Banque centrale dispose d'une équipe très restreinte, et nous allons la renforcer », a-t-il affirmé, rappelant que les attributions et la nature même de la BNA découlent de la législation.

La cérémonie d'investiture était présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, qui a exprimé sa confiance dans les compétences du nouvel administrateur, convaincu qu'il apportera une valeur ajoutée et aidera la Banque centrale à remplir sa mission.

Gilberto Rodrigues Caliatu a été nommé par le Président de la République, João Lourenço, en avril de cette année.

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