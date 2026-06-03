Angola: Les provinces de Bengo et Cuanza-Norte reliées par un pont sur le fleuve Zenza

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FS/CJ/PA/SB

Caxito — Le projet de reconstruction du pont sur le fleuve Zenza, effondré en décembre 2021 suite à de fortes pluies, est en cours afin de relier les provinces de Bengo et de Cuanza-Norte.

Cette infrastructure est considérée comme stratégique car elle assure la liaison entre les deux provinces via les municipalités de Pango Aluquém (Bengo) et de Cerca (Cuanza-Norte), et vise à faciliter l'acheminement des produits agricoles, à réduire les coûts de transport et à renforcer la sécurité routière.

Selon Daniel Violante, chargé des travaux de l'entreprise Conduril Engenharia, les travaux ont débuté plus tôt que prévu, dans la seconde moitié d'avril, afin d'éviter les contraintes liées aux intempéries qui auraient pu compromettre les fondations et le montage du pont.

Le nouveau pont, dont l'achèvement est prévu pour mars 2027, sera un pont métallique avec une chaussée de 122 mètres de long et 4,20 mètres de large, capable de supporter environ 100 tonnes.

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Il a précisé que la structure en béton est réalisée localement par l'entreprise Conduril Engenharia, tandis que la structure métallique sera produite aux États-Unis.

Sans divulguer le coût du contrat, il a indiqué que le nouveau pont comportera deux culées et trois piliers, formant une structure à quatre travées, contrairement à l'ancien qui n'en comptait que trois.

Il a expliqué que l'ancien pont était trop bas, ce qui favorisait les débordements d'eau, raison pour laquelle le nouveau pont sera surélevé d'environ trois mètres.

Le projet a permis la création de 80 emplois pour des jeunes des municipalités de Pango Aluquém et Golungo Alto.

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