Afrique: La liaison aérienne Angola-Chine constitue un tournant pour la coopération bilatérale

Luanda — L'inauguration de la nouvelle liaison aérienne directe de la TAAG Angola Airlines entre Icolo e Bengo et Guangzhou (Chine) constitue une étape stratégique majeure dans l'approfondissement des relations politiques, économiques et culturelles entre l'Angola et la Chine, et ouvre une nouvelle ère d'efficacité pour les échanges bilatéraux, a déclaré mardi à Luanda l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin.

Lors de l'inauguration de cette nouvelle liaison aérienne, le diplomate a souligné que l'aviation civile a le pouvoir de « jeter des ponts entre les peuples » et de renforcer concrètement les relations économiques et commerciales.

« L'ouverture de cette liaison constitue un nouveau résultat important de la coopération entre les deux pays en matière de connectivité, marquant une nouvelle étape dans la coopération bilatérale », a-t-il indiqué.

Pour le chef de la mission diplomatique chinoise, cette liaison transcontinentale dépasse le simple concept de « pont aérien » destiné à faciliter les déplacements et à intensifier la mobilité logistique.

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En ce sens, il l'a décrite comme un véritable chemin d'amitié, structuré pour promouvoir l'échange de connaissances entre les civilisations et renforcer les liens d'affection et la proximité historique qui unissent les deux peuples.

« Je suis convaincu qu'avec ce vol direct, les échanges et la coopération dans les domaines politique, économique, commercial, culturel, touristique et éducatif seront encore plus dynamiques, approfondissant la compréhension mutuelle et l'amitié entre nos deux peuples », a-t-il affirmé.

Sur le plan économique, l'ambassadeur a souligné que la consolidation de cette liaison régulière favorise considérablement les contacts directs entre les entreprises, les chambres de commerce et les institutions financières et d'investissement des deux nations.

Il a ajouté que la continuité de ces échanges créera des conditions favorables à la coopération commerciale et à une articulation industrielle à grande échelle.

Le diplomate a également affirmé que cette liaison aérienne aura un impact décisif sur le développement continu de la coopération économique et commerciale sino-angolaise, contribuant ainsi de manière optimale au développement durable et à la prospérité mutuelle des deux États.

Par ailleurs, Zhang Bin a souhaité plein succès à la compagnie aérienne nationale angolaise sur cette nouvelle ligne directe, espérant que cette initiative ouvrira de nouvelles perspectives dans le secteur de l'aviation commerciale.

La liaison commerciale Icolo e Bengo/Guangzhou, d'une durée de vol d'environ 13 heures, sera inaugurée le 23 de ce mois, au départ de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, situé dans la ville de Bom Jesus (à environ 40 kilomètres de la capitale Luanda), dans la province d'Icolo e Bengo.

La cérémonie d'inauguration de la ligne s'est déroulée sous la direction du ministre angolais des Transports, Ricardo Viegas de Abreu, en présence de la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, du président du conseil d'administration de la TAAG, Clóvis Lala Rosa, et des autorités locales.