Angola: La déclaration fiscale est un élément fondamental pour le calcul de l'impôt à payer - Ottoniel dos Santos

Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, a plaidé mardi à Luanda pour la mise en place d'une culture de la déclaration fiscale, facteur essentiel pour déterminer le montant de l'impôt à payer.

S'exprimant lors de la réunion conjointe des commissions de travail spécialisées, qui a analysé le projet de loi portant approbation du Code national des impôts, le dirigeant a souligné l'importance des déclarations fiscales dans le système fiscal, car c'est grâce aux informations fournies par les citoyens et les entreprises que les autorités peuvent déterminer, au moment du paiement, le montant exact de l'impôt dû.

Il a rappelé que l'Angola dispose de mécanismes de coopération avec d'autres juridictions pour l'échange de renseignements fiscaux.

Selon lui, l'AGT (Administration fiscale angolaise) partage déjà des données relatives aux revenus perçus par les non-résidents en Angola et reçoit également des informations des administrations fiscales étrangères, ce qui permet le recoupement des données et la vérification des déclarations soumises par les contribuables.

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Il a ajouté que, dans les cas où le revenu déclaré est confirmé, « il n'y aura pas de réajustement », mais que si des omissions ou des insuffisances sont constatées, des corrections fiscales pourront être apportées.

Concernant les revenus d'activités subordonnées, il a précisé que la rémunération accessoire, qu'elle soit fixe ou variable, restera imposable.

Il a expliqué que certains revenus dépendent de la performance ou des résultats des employeurs et, puisqu'ils constituent un revenu, doivent être inclus dans l'assiette fiscale.

S'agissant des indemnités, il s'est déclaré favorable au maintien du régime proposé, sans réductions ni exonérations supplémentaires.

Il a également défendu l'imposition de certains paiements effectués à des tiers, lorsque la loi le prévoit.

Dans le domaine des revenus d'entreprise, il s'est prononcé en faveur du maintien de l'imposition des activités commerciales, industrielles, agricoles, forestières et aquacoles.

Concernant le régime simplifié, il a été indiqué que la question fera l'objet d'un réexamen à partir de l'article 18, afin d'apporter plus de clarté et de faciliter son application pratique.