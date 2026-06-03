Angola: Le CAJ plaide pour une discussion respectueuse de la dignité autour de l'hygiène menstruelle

Luanda — La directrice du Centre de soutien à la jeunesse (CAJ), Ana Angelina, a plaidé lundi à Luanda pour que tous adoptent une approche respectueuse et digne des discussions sur l'hygiène menstruelle afin d'éliminer les tabous qui persistent autour de ce sujet.

Dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai, elle a souligné que démystifier le cycle menstruel est une étape fondamentale pour garantir l'estime de soi et la santé physique et émotionnelle des jeunes femmes.

Ana Angelina a affirmé que le sujet devrait être abordé naturellement en famille, à l'école et au sein de la communauté, et ne plus être tabou ni source d'exclusion sociale.

« Nous devons briser les préjugés concernant l'hygiène menstruelle, car il s'agit d'une question de dignité humaine et de santé publique », a-t-elle déclaré.

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La responsable a insisté sur la nécessité d'une meilleure sensibilisation à cette question, soulignant que les jeunes, filles et garçons, doivent comprendre ce processus biologique clairement et sans préjugés.

Elle a également mis en lumière l'importance de faciliter l'accès à des produits d'hygiène menstruelle abordables, car leur absence dans de nombreuses communautés marginalisées nuit à la réussite scolaire et à la participation sociale des adolescentes.

Par ailleurs, Ana Angelina a réaffirmé l'engagement du CAJ à poursuivre la promotion de campagnes de sensibilisation et de programmes d'éducation menstruelle visant à fournir aux jeunes femmes des informations exactes sur l'hygiène menstruelle.

La Journée internationale de l'hygiène menstruelle vise à sensibiliser la société à l'importance d'une gestion digne, sûre et accessible des menstruations, et à lutter contre les tabous culturels qui affectent des millions de femmes dans le monde.