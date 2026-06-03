Angola: Le Président de la République investit le nouveau vice-gouverneur de la province de Zaire

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/SB

Luanda — Le Président João Lourenço a investi ce mercredi à Luanda Adelino Domingos Kai vice-gouverneur de la province de Zaire chargé des services techniques et des infrastructures, le chargeant d'appuyer la gouvernance locale et de contribuer au développement de la province.

Lors de la cérémonie, qui s'est tenue au palais présidentiel, le chef de l'État a recommandé une étroite collaboration avec le gouverneur provincial afin de relever les défis liés à l'amélioration des infrastructures et des conditions de vie de la population.

João Lourenço a exprimé sa confiance dans les compétences du nouveau vice-gouverneur et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

« Je ne peux que lui souhaiter beaucoup de succès dans les fonctions qu'il assumera à compter d'aujourd'hui », a déclaré le président.

Adelino Domingos Kai a été nommé récemment par décret présidentiel, en remplacement d'Ângela Maria Botelho de Carvalho Diogo.

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