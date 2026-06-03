Angola: Visite officielle du ministre angolais des Relations Extérieures au Vietnam

Luanda — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, est arrivé ce mercredi à Hanoï, la capitale vietnamienne, pour une visite officielle de 48 heures visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures parvenu à l'ANGOP, le ministre sera reçu par le Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hưng, et s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung.

L'ordre du jour comprend également le dépôt d'une gerbe au mausolée d'Hô Chi Minh, premier président de la République socialiste du Vietnam, suivi d'une visite guidée du site.

Les relations entre l'Angola et le Vietnam remontent à 1975, année de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États, peu après la proclamation de l'indépendance nationale.

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Depuis lors, les deux pays entretiennent une coopération fondée sur le respect mutuel, la solidarité entre pays en développement et la coordination des positions au sein des instances internationales.

Au fil des ans, les visites officielles successives de délégations gouvernementales ont contribué à approfondir le dialogue politique et à identifier de nouveaux domaines de coopération.

Sur le plan économique, l'Angola et le Vietnam cherchent à développer leurs partenariats dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du commerce, de l'industrie, des télécommunications, de l'éducation et de la formation technique et professionnelle.

L'expérience vietnamienne en matière de développement agricole et de promotion de la sécurité alimentaire est citée comme un domaine d'intérêt majeur pour l'Angola, dans le cadre de sa stratégie nationale de diversification économique.

La communauté vietnamienne résidant en Angola joue également un rôle important dans le renforcement des relations bilatérales par sa participation à des activités liées au commerce, à la restauration, à la construction, ainsi qu'à l'import-export de biens et de services.

La présence de ces citoyens contribue à dynamiser l'économie, à créer des emplois et à favoriser le partage de connaissances et d'expériences commerciales entre les deux pays.