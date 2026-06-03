Angola: Appel du ministre de la Justice à l'engagement au service des citoyens

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a lancé mardi 2 mai à Luanda un appel à l'unité, à l'humilité et à l'engagement envers le citoyen, en vue d'une excellence dans la prestation des services publics.

S'exprimant lors de la clôture du XVIIe Conseil consultatif du secteur, réuni sous la devise « Modernité, intégrité et valorisation du capital humain au service du citoyen », il a déclaré que l'intérêt collectif devait primer sur l'intérêt individuel, en mettant de côté la vanité et l'ego.

« Le ministère nous dépasse ; la nation est bien plus importante que tout individu », a-t-il affirmé.

Il a également souligné que les citoyens devaient être satisfaits du service rendu par les professionnels de l'institution, ajoutant que « cela n'a pas de prix ».

Marcy Lopes a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les objectifs fixés, précisant qu'il est impossible de tout faire isolément, mais qu'il est possible de faire de son mieux.

La 17e session du Conseil consultatif sur la justice et les droits de l'homme a abordé, pendant deux jours, des sujets tels que la discipline institutionnelle et la coordination, la gestion financière et administrative, entre autres.