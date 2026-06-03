Angola: Le pays et l'Uruguay s'accordent sur la tenue de la IIe session de la Commission bilatérale

Luanda — L'Angola et l'Uruguay se sont accordés, mardi, sur la nécessité de tenir la IIe session de la Commission bilatérale Angola-Uruguay, un mécanisme fondamental pour la coordination, le suivi et l'évaluation des actions de coopération entre les deux États.

Entre os assuntos abordados, figurou a pretensão do ministro das Relações Exteriores de Angola efectuar uma visita oficial ao Uruguai ainda durante o corrente ano, iniciativa que poderá contribuir para o reforço do diálogo político bilateral e para a identificação de novas áreas de cooperação.

Cet accord a été conclu lors d'une audience accordée par le ministre des Affaires étrangères uruguayen, Mario Lubetkin, à l'ambassadeur d'Angola dans ce pays d'Amérique du Sud.

Au cours de cette rencontre, les parties ont passé en revue l'état actuel des relations bilatérales et analysé les perspectives de leur approfondissement, exprimant également leur intérêt pour un dynamisme accru de la coopération politique, économique, éducative et culturelle.

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L'ambassadeur d'Angola a fait part de la volonté du gouvernement angolais de continuer à renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération avec l'Uruguay.

Parmi les sujets abordés figurait l'intention du ministre des Relations Extérieures angolais d'effectuer une visite officielle en Uruguay dans le courant de l'année, une initiative susceptible de contribuer à renforcer le dialogue politique bilatéral et à identifier de nouveaux domaines de coopération.

Dans le domaine économique, Azevedo Xavier Francisco a fait part de l'intérêt de l'Angola pour l'attraction d'investissements dans des secteurs stratégiques, notamment l'agroalimentaire, l'énergie, les transports, l'agriculture, l'éducation et les échanges culturels.

Au cours de la rencontre, le diplomate a informé le ministre uruguayen du processus de réduction des missions diplomatiques angolaises à l'étranger, dans le cadre des mesures de rationalisation des dépenses publiques, incluant la suspension des services consulaires angolais en Uruguay.

De son côté, Mario Lubetkin a réaffirmé la solidité des relations entre les deux pays, soulignant que la coopération repose toujours sur le respect mutuel, la solidarité et la volonté commune d'approfondir les liens bilatéraux.

Le ministre uruguayen a également rappelé la contribution des citoyens et des experts de son pays aux diverses initiatives soutenant le développement de l'Angola, un héritage qui constitue un fondement important pour le renforcement des relations entre les deux États.

Mario Lubetkin a également exprimé l'intérêt du gouvernement uruguayen pour le développement de mécanismes de coopération avec l'Angola dans les secteurs stratégiques du développement durable, notamment la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, l'éducation et la culture.

Selon ce responsable, l'Uruguay possède une expérience et des compétences techniques qui peuvent être partagées par le biais de programmes d'échange, d'assistance technique, de formations en ressources humaines et du développement de projets conjoints.

Concernant la suspension des services consulaires angolais, le ministre uruguayen des Affaires étrangères a déclaré comprendre les raisons liées à la réduction des effectifs diplomatiques, mais s'est dit convaincu que cette mesure n'affectera ni l'excellent niveau des relations bilatérales ni la volonté politique des deux gouvernements de poursuivre et d'approfondir la coopération entre leurs peuples et leurs États respectifs.