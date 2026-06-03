Angola: Le Brent en hausse

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence du marché angolais, a ouvert en hausse ce mercredi à 96,80 dollars, soit une progression de 2,02 dollars par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Cette hausse du prix du « brut de la mer du Nord », pour livraison en août, s'explique par la reprise des hostilités au Moyen-Orient et l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Parallèlement, la forte baisse des stocks américains de pétrole brut a conforté la tendance positive du marché.

L'attention des investisseurs est restée focalisée sur le Moyen-Orient, après la dissipation des espoirs de progrès dans les négociations américano-iraniennes.

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