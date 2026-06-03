Angola: La ferme Lavoura Esperança entame la récolte de 4 000 tonnes de maïs

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NC/QCB/SB

Dundo — La récolte de 4 400 tonnes de maïs a débuté mardi à la ferme Lavoura Esperança, située dans la municipalité de Lóvua, province de Lunda-Norte, sur une superficie de 1 100 hectares, pour la deuxième saison de la campagne agricole en cours.

Parallèlement, 230 tonnes de soja sont récoltées sur 115 hectares, et 190 tonnes de haricots sur 240 hectares.

Selon le coordinateur général de la ferme, Benjamin Harder, la production totale attendue est de 4 822 tonnes pour ces trois cultures, destinées au marché national, le principal client étant la société Carrinho Agri.

Il a expliqué que les haricots et le soja peinent encore à trouver des débouchés, et que des efforts sont donc déployés pour nouer des partenariats avec des entreprises nationales afin de permettre des ventes à grande échelle.

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Par ailleurs, il a indiqué que l'entreprise rencontre des difficultés d'approvisionnement en machines pour la transformation du maïs en farine et en silos pour le stockage des grains, une situation qui a partiellement affecté le rendement escompté et contraint à la vente en vrac.

C'est pourquoi, a-t-il expliqué, des contacts sont en cours avec les banques et le gouvernement afin d'obtenir des financements permettant d'investir dans des machines pour promouvoir une agriculture entièrement mécanisée.

Le responsable a également souligné que, durant la campagne agricole 2025/2026, quelques hectares de tournesol ont été semés à titre expérimental en vue d'une future petite récolte.

À son tour, le directeur municipal de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la municipalité de Lóvua, Eduardo Vitangui, a jugé le niveau de production atteint par l'exploitation satisfaisant, compte tenu des difficultés rencontrées en matière de machines.

Il a estimé que l'exploitation doit nouer des partenariats avec de nouvelles entreprises, notamment pour la conservation et l'achat des produits, car elle ne dispose pas d'installations de séchage et de stockage.

Créée en 2024, l'entreprise Lavoura Esperança appartient à un groupe d'hommes d'affaires mexicains et se spécialise dans la culture des céréales.

Elle emploie actuellement 50 travailleurs angolais permanents et propose des emplois temporaires à plus de 100 jeunes à chaque récolte.

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