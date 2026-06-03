Angola: La BNA recommande aux banques d'adopter des politiques de gestion prudente du capital

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/SB

Luanda — Le Comité de stabilité financière (CEF) de la Banque nationale d'Angola a recommandé mardi aux banques commerciales de maintenir des politiques de gestion prudente du capital et des liquidités afin d'atténuer les risques auxquels elles sont exposées.

Cette recommandation fait suite à l'exposition accrue du secteur bancaire à l'État, compte tenu des incertitudes de la conjoncture internationale, selon un communiqué issu de la 55e réunion du CEF, tenue mardi.

Au cours de cette réunion, la Banque centrale a décidé de maintenir la réserve de conservation du capital à 2,50 % et la réserve contra-cyclique à 0 %, applicables à tous les institutions bancaires et financières.

Il a également été décidé de maintenir la réserve pour les banques d'importance systémique nationale (BISN) entre 1 % et 2 %, applicable aux établissements financiers bancaires éligibles, jusqu'au 31 décembre 2026.

Au cours du premier trimestre de cette année, selon la BNA, le secteur bancaire a fait preuve de résilience face aux risques inhérents à son activité, comme en témoignent des niveaux adéquats de capital et de liquidité.

La prochaine réunion du CEF aura lieu le 28 août.

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