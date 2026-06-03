Angola: Le SIC arrête trois femmes pour homicide d'enfant à Huambo

Huambo — Trois femmes ont été arrêtées en flagrant délit, entre le 28 et le 31 mai, dans la province de Huambo, par le Service d'Investigation criminelle (SIC) pour l'homicide aggravé de trois enfants : deux filles et une petite-fille.

Selon un communiqué de presse du SIC transmis à l'ANGOP ce mardi, les victimes étaient âgées de sept mois, un an et cinq mois, et trois ans.

Les faits se sont déroulés à Bimbe, un village de Calavi, tôt le matin du 28 mai, lorsqu'une Angolaise de 20 ans a placé sa fille de sept mois, encore vivante, dans un puits où elle est décédée quelques heures plus tard.

L'accusée a simulé la disparition de l'enfant et a ensuite affirmé avoir agi sous l'influence de son ex-mari, qui avait conditionné la reprise de leur relation à la mort de la mineure.

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Dans le deuxième cas, survenu dans le quartier de Calomanda, municipalité de Huambo, une jeune femme de 19 ans aurait placé sa fille d'un an et cinq mois dans un sac avant de la jeter dans un cours d'eau, provoquant sa mort.

L'accusée aurait déclaré, selon le texte, que sa fille l'empêchait de sortir le soir.

Le troisième cas s'est produit dans le quartier de Bloco Sete, en périphérie de la ville de Caála, où une femme de 36 ans, sous l'emprise de l'alcool, a frappé à plusieurs reprises la tête de sa petite-fille de trois ans contre un mur, sans raison apparente.

L'enfant a subi une fracture du crâne et est décédée.

Selon le Service d'Investigation criminelle (SIC), les trois suspects, tous de nationalité angolaise, ont été présentés au parquet et au juge des garanties, qui a ordonné leur détention provisoire.

D'après le SIC, la procédure suit son cours afin d'établir les responsabilités pénales.