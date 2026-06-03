Tunisie: Gestion de déchets - Plus de trente mille tonnes collectés à l'occasion de Aïd-Al Adha

Le dispositif de gestion des déchets déployé en Tunisie à l'occasion de l'Aïd Al Adha 2026, a permis de collecter et d'évacuer pas moins de 37 millions de kilogrammes (37 000 tonnes) de déchets sur l'ensemble du territoire national entre le 25 et le 28 mai 2026.

Selon les données officielles du ministère de l'Environnement, le volumes de déchets enlevés a progressé tout au long de la période de l'Aïd.

Un volume de 7,5 millions de kg le a été collecté et évacué le 25 mai contre 9 millions, le 26 mai et 9,7 millions le 27 mai, pour atteindre un pic de 11 millions de kg le 28 mai.

Les services municipaux en coordinaion avec le ministère de l'Environnement ont assuré un rythme soutenu de près de 1 500 rotations de transport par jour pour faire face à une « surcharge saisonnière », indique le département de l'Environnement.

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Il y'a lieu de rappeler qu'une campagne de collecte des peaux de moutons a été menée durant la période de l'Aid-Al-Idha, par le ministère de l'Environnement, en partenariat avec le ministère de l'Industrie et la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (FNCC) et le Centre national du cuir et de la chaussure.

Cette initiative vise un double objectif : préserver l'hygiène publique en évitant la décomposition de ces matières organiques hautement polluantes dans les rues, et soutenir l'économie nationale.

Les peaux collectées dans des points de regroupement spécifiques et traitées au sel de conservation sont ensuite acheminées vers les tanneries locales.

Ce circuit permet de transformer un déchet encombrant en une ressource précieuse pour l'industrie tunisienne du cuir et de la chaussure, tout en allégeant la pression sur les décharge publiques.