Tunisie: Medina de Tunis - Plus de dix mille mégots de cigarettes collectés en une seule campagne de propreté

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Des bénévoles encadrés par l'ONG « Tunisie Recyclage » et son initiative « Tounes Clean-Up », ont collecté 12 000 mégots de cigarettes lors d'une seule opération de nettoyage dans la Médina de Tunis. Cette action s'est déroulée à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai dernier.

Ce chiffre alarmant illustre l'ampleur de la pollution par les micro-déchets en milieu urbain.

L'association rappelle qu'un seul mégot contient des microplastiques et des substances toxiques capables de contaminer durablement les sols et les ressources en eau pendant plusieurs années.

Intervenant pour sensibiliser, à travers des actions écologiques d'envergure en Tunisie (nettoyage de plages, tri sélectif), l'initiative « Tounes clean-up » a ainsi évité la dispersion de milliers de polluants dans la nature.

Elle interpelle les citoyens et les municipalités sur la nécessité d'une gestion responsable de ces déchets toxiques.

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