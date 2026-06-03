Tunisie: Levier de croissance - L'urgence de redynamiser la filière phosphate et ses dérivés

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, a souligné la nécessité de relancer le secteur minier en Tunisie à travers le rétablissement du rythme de production des phosphates et des engrais chimiques. Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie d'investiture d'Omar Bouzouada en tant que Président-Directeur Général de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

À cette occasion, le ministre a insisté sur l'importance de mobiliser davantage les ressources humaines disponibles et d'intensifier les efforts afin de redynamiser la filière du phosphate et de ses dérivés. Il a rappelé que ce secteur constitue l'un des principaux piliers de l'économie nationale et un moteur essentiel de la croissance.

Salah Zouari a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer le rayonnement du secteur pour permettre à la Tunisie de retrouver sa position sur les marchés internationaux, dans un contexte marqué par une forte concurrence mondiale.

Le ministre a, par ailleurs, salué le travail accompli par les anciens directeurs généraux des deux entreprises, appelant à poursuivre les réformes et les actions engagées pour améliorer les performances du secteur.

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La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, des membres des conseils d'administration des deux sociétés ainsi que de plusieurs hauts responsables, selon un communiqué du ministère de l'Industrie.

La nomination d'Omar Bouzouada à la tête de la CPG et du GCT a été officialisée par le décret n°79 du 1er juin 2026.