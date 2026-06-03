Tunisie: Sfax - Première implantation réussie d'un stimulateur cardiaque sans fil à l'hôpital Hédi Chaker

L'hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax a réalisé avec succès la première implantation en Tunisie d'un stimulateur cardiaque sans fil de nouvelle génération (Leadless Pacemaker AVEIR), marquant une avancée significative dans le domaine de la cardiologie interventionnelle.

L'annonce a été faite par la Direction régionale de la santé de Sfax, qui a salué un accomplissement médical de premier plan illustrant les progrès réalisés par la Tunisie dans les techniques de prise en charge des troubles du rythme cardiaque et les interventions cardiovasculaires de haute précision.

Selon la même source, cette réussite témoigne également de la capacité des établissements publics de santé et des compétences médicales tunisiennes à intégrer les innovations technologiques les plus récentes utilisées à l'échelle internationale.

Ce nouveau type de stimulateur cardiaque se distingue par l'absence de sondes ou de fils intracardiaques, une caractéristique qui permet de réduire les risques de complications généralement associés aux dispositifs conventionnels. L'appareil dispose également d'une durée de vie pouvant atteindre vingt ans et peut être retiré ou remplacé à la fin de son cycle de fonctionnement.

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La Direction régionale de la santé souligne que cette intervention s'inscrit dans les efforts déployés par le ministère de la Santé pour améliorer la qualité des soins, renforcer l'équité d'accès aux traitements spécialisés et mettre à la disposition des patients les technologies médicales les plus avancées dans les différentes régions du pays.

Cette première implantation réussie confirme ainsi le développement continu de la cardiologie de pointe dans le secteur public tunisien et le renforcement des capacités des structures hospitalières universitaires en matière d'innovation médicale.