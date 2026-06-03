Tunisie-Belgique - Un match amical à guichets fermés à Bruxelles

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Union royale belge des sociétés de football association a annoncé, via son site officiel, que le match amical entre la Tunisie et la Belgique, prévu samedi au Stade Roi Baudouin, se déroulera à guichets fermés.

Selon la même source, près de 50 000 spectateurs assisteront à cette rencontre qui opposera les Aigles de Carthage à la sélection belge dans la capitale belge.

Ce match constituera la dernière sortie de la sélection tunisienne avant son prochain rendez-vous face à la Suède dans le cadre de la Coupe du monde.

De son côté, la Belgique reste sur une victoire obtenue mardi face à la Croatie sur le score de 2 buts à 0, lors d'une rencontre amicale de préparation.

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