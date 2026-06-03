Tunisie: Mohamed Belhaj Mahmoud quitte le FC Lugano après cinq saisons en Suisse

Le milieu de terrain tunisien Mohamed Belhaj Mahmoud ne poursuivra pas son aventure avec le FC Lugano, selon des informations de la presse suisse.

Le club aurait décidé de ne pas renouveler le contrat du joueur, mettant ainsi fin à un engagement de cinq années entre les deux parties.

À la suite de cette décision, le joueur est désormais libre de s'engager avec n'importe quel club, et peut signer un pré-contrat avant l'ouverture officielle de la période d'enregistrement, après le 30 juin.

Selon plusieurs sources concordantes, Mohamed Belhaj Mahmoud aurait déjà trouvé un accord avec l'Espérance Sportive de Tunis, sans qu'aucune officialisation n'ait encore été communiquée par les parties concernées.