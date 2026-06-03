Tunisie: Bac 2026 - 31 détenus passent les épreuves dans 10 établissements pénitentiaires

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Trente-et-un détenus, dont une femme, ont entamé ce mercredi 3 juin 2026 les épreuves de la session principale du baccalauréat dans des centres d'examen aménagés au sein de dix établissements pénitentiaires répartis sur l'ensemble du territoire tunisien.

Le porte-parole de l'administration générale des prisons et de la rééducation, Hatem Akrout, a indiqué que toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens ont été mises en place pour les candidats. Les autorités pénitentiaires ont notamment assuré l'hébergement, la restauration, l'encadrement pédagogique ainsi que l'accès aux supports de révision, aux références académiques et aux outils technologiques permettant de consulter les plateformes numériques dédiées aux examens.

Selon le responsable, la participation des détenus au baccalauréat constitue une étape importante dans leur parcours de réinsertion et de réhabilitation. Il a souligné que l'accès à l'éducation représente l'un des principaux leviers de préparation au retour à la vie sociale après l'exécution de la peine.

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Hatem Akrout a également rappelé que l'administration pénitentiaire offre aux détenus les moyens nécessaires pour poursuivre des études supérieures depuis les établissements carcéraux. Plusieurs prisonniers ont ainsi pu continuer leur cursus universitaire, certains allant jusqu'à soutenir une thèse de doctorat alors qu'ils étaient encore incarcérés.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des programmes de rééducation et de réinsertion mis en oeuvre au sein des prisons tunisiennes, visant à favoriser l'accès à l'enseignement et à la formation pour les personnes privées de liberté.

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