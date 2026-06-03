Tunisie: 12 ans de prison pour un directeur d'agence bancaire impliqué dans un détournement de plus de 360 000 dinars

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné un directeur d'agence bancaire à 12 ans de prison dans une affaire de détournement de fonds au préjudice d'un établissement bancaire de la capitale. Un employé de la même agence, reconnu impliqué dans les mêmes faits, a également été condamné.

Le tribunal a en outre ordonné aux deux accusés de verser solidairement une amende dépassant 300 000 dinars, après avoir retenu leur responsabilité dans des opérations d'appropriation illicite de fonds appartenant à la banque.

L'affaire a éclaté à la suite d'anomalies détectées lors d'une mission de contrôle et d'audit interne menée par les services de l'établissement bancaire concerné. Les vérifications approfondies des comptes ont mis en évidence un important déficit financier ainsi que des détournements de fonds commis sur plusieurs périodes.

Selon les résultats des investigations internes, le montant total des sommes soustraites aurait dépassé 360 000 dinars. Face à ces constats, la direction de la banque a déposé une plainte auprès des autorités compétentes.

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Les enquêtes sécuritaires et judiciaires ouvertes à la suite de cette plainte ont permis de remonter jusqu'au directeur de l'agence et à l'un de ses collaborateurs. Les deux suspects ont été arrêtés puis déférés devant la justice.

À l'issue de la procédure judiciaire, la chambre criminelle a prononcé des peines de prison à leur encontre et confirmé leur implication dans les détournements de fonds ayant causé un préjudice financier significatif à l'établissement bancaire.