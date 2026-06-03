Tunisie: Tabagisme en Tunisie - L'OMS alerte sur une hausse inquiétante chez les jeunes et les enfants

La représentante de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie, Alia Saïdi, a mis en garde contre la progression du tabagisme, notamment du vapotage, chez les jeunes et les enfants. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, elle a appelé à un renforcement du cadre législatif et des mesures de prévention.

Selon une étude réalisée conjointement par les ministères tunisiens de la Santé et de l'Éducation en collaboration avec l'OMS, 22,8 % des adolescents âgés de 13 à 15 ans consomment des produits du tabac sous différentes formes. Parmi eux, 14,1 % fument des cigarettes.

L'étude révèle également un phénomène particulièrement préoccupant : l'âge d'initiation au tabagisme a fortement reculé en Tunisie. D'après les données présentées par Alia Saïdi, 23 % des enfants ayant commencé à fumer l'ont fait avant l'âge de sept ans.

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Face à cette situation, la responsable de l'OMS a plaidé pour une révision de la législation tunisienne afin d'interdire explicitement la vente de cigarettes aux enfants et aux mineurs. Elle a souligné que la lutte contre le tabagisme nécessite également l'application de restrictions plus strictes sur la commercialisation des produits du tabac ainsi que le renforcement des campagnes de sensibilisation aux dangers de la dépendance à la nicotine.

Alia Saïdi a enfin insisté sur l'importance de faire respecter les dispositions interdisant le tabagisme dans les espaces publics, estimant que leur application constitue un levier essentiel pour réduire la consommation de tabac et protéger la santé publique.