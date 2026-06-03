Tunisie: Manouba - Des tomates contaminées aux eaux usées entièrement détruites

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une superficie de 5 hectares de cultures de tomates a été entièrement détruite dans la région de Chouigui, à Tebourba (gouvernorat de Manouba), après la découverte d'un système d'irrigation utilisant des eaux usées, en violation des normes sanitaires en vigueur.

L'opération a été menée par une commission mixte composée d'agents de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, des services du commissariat régional au développement agricole, des autorités locales de Tebourba ainsi que de la Garde nationale, sous la supervision des autorités régionales.

Selon la directrice régionale de l'Instance à Manouba, Maha Khalladi, un procès-verbal de destruction a été établi et le dossier sera transmis à la justice afin de déterminer les sanctions appropriées.

Elle a qualifié ces pratiques de grave atteinte à la santé publique, les assimilant à une forme de "terrorisme alimentaire", et a rappelé que la loi prévoit des sanctions pouvant inclure de lourdes amendes, pouvant dépasser 50 000 dinars, ainsi que des peines privatives de liberté selon la décision de la justice.

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La responsable a également indiqué que la culture concernée était encore en phase végétative au moment de l'intervention. L'ensemble de la superficie a été labouré et détruit dans le cadre de l'opération de contrôle.

De son côté, l'agriculteur concerné aurait nié avoir eu connaissance des risques liés à cette pratique, affirmant qu'il pensait pouvoir utiliser cette méthode d'irrigation sans danger.

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