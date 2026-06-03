Tunisie: Grand Tunis - Un plan directeur de la mobilité urbaine à l'horizon 2040 en cours d'élaboration

Le projet d'élaboration du Plan Directeur de la Mobilité Urbaine (PDMU) du Grand Tunis, lancé en 2025 par l'Agence d'Urbanisme du Grand Tunis (AUGT) , avec l'assistance technique de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), vise à doter la métropole d'une vision stratégique de la mobilité urbaine à l'horizon 2040.

Prévu sur une durée de trois ans, ce projet repose sur deux principaux volets : l'élaboration du plan directeur de la mobilité urbaine du Grand Tunis et le renforcement des capacités des différents acteurs intervenant dans le secteur.

Présenté lors du premier séminaire technique consacré au projet, organisé mercredi à la Cité des Sciences, le PDMU ambitionne de définir une stratégie globale fondée sur l'analyse des besoins de déplacement, des dynamiques d'urbanisation et des perspectives de développement de la métropole.

Intervenant à cette occasion, Jihen Ghiloufi, ingénieure générale chargée de la direction générale de l'AUGT par intérim, a indiqué que le projet a démarré par un diagnostic territorial portant sur la mobilité, l'aménagement du territoire et les tendances urbaines dans le Grand Tunis.

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Cette phase comprend plusieurs enquêtes de terrain, dont l'enquête ménages-déplacements lancée en janvier 2026, ainsi que d'autres investigations destinées à mieux identifier les besoins actuels et futurs en matière de mobilité, a-t-elle précisé.

Selon la responsable, les résultats de ce diagnostic serviront à élaborer différents scénarios de développement, une vision stratégique à l'horizon 2040 ainsi qu'un plan d'action destiné à orienter les investissements et les politiques publiques dans le domaine des transports.

Ghiloufi a souligné que la mobilité urbaine constitue un enjeu transversal qui ne se limite ni aux infrastructures routières ni aux transports collectifs, mais englobe également les modes de déplacement doux, tels que la marche et le vélo, ainsi que les questions d'urbanisme et de planification territoriale.

« On ne peut pas planifier la mobilité sans disposer d'une vision sur les extensions urbaines et les tendances de l'urbanisation », a-t-elle affirmé, estimant qu'une meilleure coordination entre planification urbaine et planification des transports est indispensable pour limiter la congestion et ses répercussions sur l'environnement et la qualité de vie.

De son côté, Tomohiro Ono, directeur principal de la JICA, a indiqué qu'un rapport préliminaire a été élaboré après une année de travail conjoint entre l'AUGT, les organismes partenaires et les experts japonais.

Ce document dresse un état des lieux des transports urbains, de l'aménagement du territoire, des aspects socio-économiques et environnementaux, et analyse les cadres institutionnels, réglementaires et financiers liés au secteur.

Selon lui, les données collectées ont permis de reconstituer la situation actuelle de la mobilité et de l'urbanisation dans le Grand Tunis et d'identifier les prochaines étapes nécessaires à l'élaboration du plan directeur.