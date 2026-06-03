Tunisie: Récolte céréalière - Les banques tunisiennes réaffirment leur soutien au financement de la collecte

Les banques tunisiennes ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'ensemble des acteurs de la filière céréalière, en particulier l'Office des céréales, à travers la mobilisation des financements nécessaires à la collecte de la récolte nationale ainsi qu'à la couverture des besoins d'importation. Cette orientation vise à garantir un approvisionnement régulier du marché tunisien en céréales dans les meilleures conditions.

Cet engagement a été exprimé lors d'une réunion de haut niveau tenue entre le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Nouri, le président du Conseil bancaire et financier ainsi que les principaux responsables des établissements bancaires du pays, selon un communiqué de la Banque centrale.

Les représentants du secteur bancaire ont également réitéré leur volonté de renforcer leur contribution au financement de l'économie nationale. Ils se sont engagés à intensifier leur accompagnement des petites et moyennes entreprises et à soutenir les efforts destinés à insuffler une nouvelle dynamique à l'investissement et à la croissance.

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Les participants ont, dans le même contexte, confirmé leur adhésion aux orientations définies lors de la réunion présidée par le gouverneur de la Banque centrale le 6 mai 2026. Ces orientations visent à faire du secteur bancaire un acteur davantage impliqué dans le financement du développement économique et social du pays.

De son côté, Fethi Nouri a souligné l'engagement constant de la Banque centrale à soutenir les politiques de l'État en matière de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience du secteur agricole, considéré comme un pilier essentiel de l'économie tunisienne.

Le gouverneur a également réaffirmé la disponibilité de la Banque centrale à mobiliser les ressources de liquidité nécessaires afin d'assurer le financement des opérations de collecte, de commercialisation de la récolte céréalière et de sécurisation de l'approvisionnement du marché national.