Tunisie: Intoxication alimentaire dans le pays - Que sait-on de l'anabasine détectée dans l'osbène ?

Les analyses de laboratoire menées à la suite de l'incident d'intoxication alimentaire survenu dans la région de Meknassi, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ont révélé la présence d'une substance toxique connue sous le nom d'« anabasine » dans certains échantillons alimentaires, a annoncé Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Dans un communiqué, l'instance a précisé que l'anabasine a été détectée dans un échantillon d'osbène, tandis que des traces de cette substance ont également été relevées en quantités moindres dans des échantillons de sauce et de couscous prélevés pour analyse.

Cette découverte a suscité un vif intérêt en raison de la toxicité potentielle de cette substance encore peu connue du grand public, mais considérée comme dangereuse pour la santé humaine.

L'anabasine est un alcaloïde toxique naturellement présent dans certaines plantes sauvages, notamment Nicotiana glauca, plus connue sous le nom de « tabac arborescent » ou « tabac sauvage ». Cette plante appartient à la même famille botanique que le tabac et contient des composés chimiques qui agissent directement sur le système nerveux.

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Selon des études scientifiques et des références médicales publiées par la Bibliothèque nationale américaine de médecine ainsi que par la base de données scientifique PubMed, l'anabasine agit de manière similaire à la nicotine. Elle se fixe sur les récepteurs nerveux et perturbe la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles.

Une exposition à des doses élevées peut provoquer plusieurs complications graves, notamment des troubles respiratoires et cardiovasculaires.

Les symptômes d'une intoxication à l'anabasine peuvent inclure des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées, des sueurs excessives, des vertiges, des troubles de la vision ou de l'audition, ainsi que des perturbations du rythme cardiaque et une baisse de la tension artérielle.

Dans les cas les plus sévères, cette substance peut affecter les muscles respiratoires et provoquer une insuffisance respiratoire pouvant mettre la vie du patient en danger en l'absence d'une prise en charge médicale rapide.

Des spécialistes estiment que ce type d'intoxication survient généralement après la consommation accidentelle de plantes sauvages toxiques confondues avec des plantes comestibles, notamment lors de la cueillette d'herbes ou de légumes dans la nature sans connaissance suffisante des espèces végétales.

Le « tabac arborescent » pousse spontanément dans certaines régions et peut être confondu avec des plantes utilisées en cuisine en raison de la ressemblance de certaines feuilles.

Cette plante se présente sous la forme d'un arbuste ou d'un petit arbre pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Elle possède de grandes feuilles vertes lisses et des fleurs jaunes tubulaires pendantes.

À l'inverse, les blettes et les épinards poussent près du sol et se distinguent par des feuilles plus souples et des nervures plus apparentes, ce qui rend l'identification des plantes sauvages particulièrement importante avant leur utilisation alimentaire.

La dangerosité de Nicotiana glauca est documentée depuis plusieurs décennies dans la littérature scientifique. Plusieurs études médicales ont rapporté des cas d'intoxications graves, parfois accompagnées d'insuffisances respiratoires aiguës ayant entraîné des décès.

Des recherches publiées depuis les années 1930 ont également confirmé la présence d'anabasine dans cette plante, plaçant cette substance sous surveillance des chercheurs et des autorités sanitaires dans plusieurs pays.