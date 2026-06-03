Angola: ANGOTIC lance des programmes de formation pour les startups

Luanda — La 6e édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC 2026) va organiser un concours intitulé « Trilha 2 Startups Espaciales », destiné à récompenser cinq startups par des programmes de formation internationale et d'accélération en France.

Dans un communiqué transmis mercredi à l'ANGOP, les organisateurs du forum précisent que l'initiative vise à identifier, promouvoir et accélérer des solutions innovantes basées sur les technologies spatiales développées par des startups angolaises, chacune représentée par deux entrepreneurs. Le concours est piloté par le ministère des Télécommunications, Technologies de l'information et Communication sociale (MINTTICS), via le Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN), en partenariat avec Airbus et Aerospace Valley.

La compétition, conçue et mise en œuvre par BUKA, B360 et Bongue, se déroulera dans le cadre du projet ANGEO-1 et fait partie de la programmation officielle d'ANGOTIC 2026. Elle constitue une opportunité pour les entrepreneurs nationaux de présenter des produits et services innovants utilisant des applications spatiales pour répondre aux défis économiques et sociaux.

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Le concours est ouvert aux startups angolaises disposant de produits, services ou solutions technologiques déjà développés ou en phase avancée de développement. Les projets doivent porter sur une application directe ou indirecte des technologies spatiales, incluant l'observation de la Terre, la géolocalisation, les télécommunications par satellite, l'analyse géospatiale, l'agriculture de précision, la surveillance environnementale, la gestion des ressources naturelles et les villes intelligentes.

Le communiqué souligne que le prix comprend la participation au programme Start-Up Learning Expedition, promu par Aerospace Valley, l'un des principaux écosystèmes européens d'innovation aérospatiale. Pendant le programme, les participants auront accès à une formation spécialisée sur la création et la gestion d'environnements d'innovation, des interactions avec des entreprises technologiques, des startups et des fabricants de référence du secteur spatial, ainsi que sur le développement de modèles d'affaires durables.

L'objectif est de renforcer les stratégies entrepreneuriales, l'accès au marché, les techniques de présentation et de levée de fonds, ainsi que la préparation de propositions pour de potentiels clients et investisseurs. Le document précise que les frais liés aux voyages, à l'hébergement et à la logistique des participants sélectionnés seront entièrement pris en charge par l'organisation, via le GGPEN et Airbus.