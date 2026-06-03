Angola: Des journalistes angolais en visite dans des entreprises technologiques à Wuhan

Wuhan — Des journalistes angolais ont visité ce mercredi à Wuhan (Chine) les entreprises technologiques Chutian Cloud et CICT Group, afin de se familiariser avec leurs capacités en matière de transformation numérique, de télécommunications et de gestion intégrée des données publiques.

Chez Chutian Cloud, entreprise publique locale de télécommunications comptant une dizaine d'années d'existence et environ 260 employés, les membres de la délégation ont découvert le fonctionnement d'une plateforme digitale intégrant des informations relatives à la population dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et d'autres secteurs stratégiques.

À cette occasion, Zhang Xinyue, responsable de l'entreprise chinoise, a précisé que le système permet de suivre les données concernant les familles vulnérables, les travailleurs, ainsi que les situations impliquant des parents absents qui ne remplissent pas leurs obligations envers leurs enfants. Elle a souligné que la plateforme compile également des informations sur le nombre de mariages, la gestion des terres agricoles et d'autres indicateurs essentiels pour l'administration publique.

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Elle a insisté sur le fait qu'à partir des données du registre civil de la sécurité publique, la plateforme couvre avec précision 42 000 circonscriptions électorales, garantissant des données électorales rigoureuses et fiables. Durant la visite, la délégation angolaise s'est enquise des investissements réalisés pour la création de la plateforme, de la capacité opérationnelle de l'entreprise ainsi que de son fonctionnement quotidien, contribuant à la modernisation des services publics et à une meilleure gestion des ressources étatiques.

Quant au CICT Group, l'un des plus grands groupes technologiques chinois dans le domaine des télécommunications, les visiteurs ont parcouru le Musée des télécommunications, où sont conservés des témoignages majeurs de l'évolution du secteur entre 1951 et 1970. Sur place, Yuan Li, coordinatrice du CICT Optical Communication Exhibition Hall, a expliqué que le premier système postal et de télécommunications avait été mis en place en 1951, constituant un jalon historique pour le développement des communications en Chine.