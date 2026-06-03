Angola: Le Gouvernement souhaite une réflexion plus approfondie sur l'environnement

Saurimo — Le vice-gouverneur chargé des services techniques et des infrastructures, Cláudio Pemessa, a déclaré mardi à Saurimo, province de Lunda-Sul, qu'il est nécessaire de promouvoir une réflexion approfondie sur le développement durable sous tous ses aspects.

Lors de l'ouverture de la conférence sur le thème « Plastiques à usage unique en Angola : Confrontation entre consommation, prise de conscience et engagement », organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre le 5 de ce mois, il a déclaré que l'éducation et la sensibilisation à l'environnement sont indispensables pour souligner l'importance de protéger la planète Terre.

Il a affirmé que les enseignants et les spécialistes de l'environnement devraient jouer un rôle primordial dans l'éducation du public à la protection de l'environnement, en l'encourageant à adopter des pratiques contribuant au développement durable. Il a insisté sur l'importance de la formation pour le développement de la société face aux changements globaux induits par les activités humaines. « La crise environnementale s'est aggravée, engendrant des conséquences néfastes telles que le changement climatique, la destruction des habitats naturels et de la biodiversité, la pollution et la pénurie d'eau », a-t-il affirmé.

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Il a souligné l'importance de l'exploitation durable des ressources forestières comme un impératif éthique et institutionnel pour la préservation de la planète, attirant l'attention des familles, des autorités traditionnelles, des entreprises et d'autres acteurs sur la nécessité d'un équilibre écologique par la préservation des espèces anciennes. Il a mis en garde contre l'impact environnemental de la surconsommation de plastiques à usage unique et a insisté sur la nécessité d'encourager des changements de comportement favorisant la protection de l'environnement et le développement durable du pays, en particulier de la province de Lunda-Sul.

Il a également indiqué que l'Exécutif angolais, à travers le Plan national pour l'élimination des plastiques à usage unique (PLANAPEP), vise à réduire progressivement la production, la commercialisation et l'utilisation de ces matériaux, afin de promouvoir des alternatives plus durables. De son côté, la directrice du bureau provincial de l'environnement, Cidália Pires, a réaffirmé l'importance de poursuivre les actions de sensibilisation des familles au réemploi et à la valorisation des déchets pour éviter leur accumulation.

Elle a expliqué que des solutions rapides, ciblées et immédiates sont indispensables, car ce type de déchets, jetés de manière irrationnelle et sans traitement adéquat, a un impact négatif sans précédent sur l'écosystème et la biodiversité. Lors de cet événement, un ouvrage intitulé « Les plastiques à usage unique en Angola », écrit par l'auteur angolais Hochai Adriano, a été lancé.