Sénégal: Kédougou - Urbanisme et développement au coeur du Conseil municipal

2 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou DIOP

Réuni en session ordinaire le mardi 2 juin 2026, le Conseil municipal de Kédougou a adopté le compte administratif de l'exercice 2025 et examiné plusieurs questions stratégiques liées au développement et à l'urbanisation de la commune.

Présidant les travaux, le maire Ousmane Sylla a salué les performances de la municipalité dans le cadre du PACASEN, qui classe aujourd'hui Kédougou parmi les cinq communes les plus performantes du Sénégal. Cette distinction devrait permettre à la commune de mobiliser plus de 500 millions de FCFA d'investissements en 2026.

Les conseillers ont également validé un projet de dénomination de rues, places publiques et infrastructures afin d'honorer des personnalités ayant contribué au développement de Kédougou. Le Conseil s'est par ailleurs penché sur le programme de réorganisation foncière destiné à régulariser plusieurs quartiers et à prévenir l'habitat précaire. Enfin, le maire a annoncé le démarrage prochain des travaux du pont de Gada Dinguessou, une infrastructure attendue pour améliorer la mobilité urbaine et soutenir le Développement local.

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