Sénégal: Saint-Louis - La morgue de l'hôpital régional renforcée par une armoire mortuaire de neuf places

L'hôpital régional de Saint-Louis a réceptionné une armoire mortuaire de neuf places offerte par l'Association And Deekil Ndar avec l'appui d'un donateur. Cette dotation, remise en présence du maire Mansour Faye et du directeur de l'établissement, Dr Elhadj Sader Top, permettra de renforcer considérablement les capacités de conservation des corps.

Grâce à cet équipement, la capacité de la morgue passe de six à quinze places. Une avancée importante pour une structure confrontée à la vétusté de ses infrastructures et à une demande croissante. « Cette donation vient à son heure et va nous permettre d'augmenter nos capacités d'accueil au niveau de la morgue », a déclaré Dr Elhadj Sader Top.

Selon lui, cette amélioration est particulièrement utile dans une région confrontée aux accidents de la route et aux conséquences de l'immigration clandestine, avec l'accueil régulier de corps non identifiés. Le directeur a rappelé que la gestion d'un hôpital ne se limite pas aux soins médicaux, mais englobe également la prise en charge des défunts dans des conditions dignes et respectueuses. Président de l'Association And Deekil Ndar, Abdoulaye Gaye a souligné que son organisation oeuvre dans plusieurs secteurs afin de répondre aux préoccupations des populations.

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Il a salué la contribution du donateur ainsi que l'accompagnement des autorités locales. De son côté, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a estimé que cet équipement permettra de résoudre une difficulté majeure liée à la conservation des corps. Il a également plaidé pour une réhabilitation de l'hôpital régional et pour le renforcement du plateau technique sanitaire de la région afin de mieux répondre aux besoins des populations.

Un médecin légiste désormais à Saint-Louis

En marge de la cérémonie, le directeur de l'hôpital régional a annoncé l'affectation, pour la première fois à Saint-Louis, d'un médecin légiste. Une mesure attendue depuis plusieurs années par les acteurs de la santé. Jusqu'ici, les corps nécessitant une autopsie devaient être transférés à Dakar, occasionnant des délais et des coûts supplémentaires.

Avec l'arrivée de ce spécialiste, les autopsies pourront progressivement être réalisées sur place. « Nous avons porté ce plaidoyer auprès des autorités sanitaires et aujourd'hui le ministère nous a accompagnés en affectant un médecin légiste à Saint-Louis », a expliqué Dr Elhadj Sader Top. Cette avancée devrait bénéficier à l'ensemble des régions du Nord et contribuer au renforcement des services médico-légaux de l'hôpital régional.