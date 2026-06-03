Sénégal: Franc privé d'un nouveau défi cette saison

Après sa brillante victoire sur Tapha Tine, le 15 février dernier, Franc nourrissait l'ambition de boucler la saison avec un autre combat de prestige afin de poursuivre son ascension vers les sommets de l'arène.

Mais les différends entre les structures Albourakh Events et Jambaar Productions ont eu raison de ses plans. Le duel tant attendu contre Balla Gaye 2 ne verra finalement pas le jour, contraignant « Ndiago Or » à terminer l'exercice 2026 sur une note de frustration.

À cause des différends entre les structures Albourakh Events et Jambaar Productions, Franc termine sa saison 2025-2026 sur une note de frustration. Pourtant, après sa brillante victoire sur Tapha Tine de Baol Mbollo, le 15 février 2026, « Ndiago Or » nourrissait l'ambition de disputer un autre combat de prestige cette année.

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Dans cette perspective, le promoteur Mansour Bâ de Jambaar Productions l'avait enrôlé pour une sortie prévue le dimanche 12 juillet prochain. Depuis, il a multiplié les discussions avec plusieurs adversaires potentiels. La piste la plus sérieuse menait à Balla Gaye 2. D'ailleurs, au lendemain du succès de Franc face à Tapha Tine, le fils de Double Less avait investi les médias pour affirmer qu'il était le seul lutteur capable de stopper l'ascension du pensionnaire de Jambars Wrestling Academy qui venait de porter son impressionnante série à 16 victoires en autant de combats.

La réplique de Franc ne s'était pas fait attendre. Le lutteur des Parcelles assainies estimait que le Lion de Guédiawaye n'avait plus les armes pour lui barrer la route et qu'il n'était plus ce champion dominateur qui avait marqué son époque. Ces échanges verbaux par médias interposés avaient enflammé les débats et renforcé l'idée qu'un affrontement entre les deux hommes était devenu inévitable.

Mais la réalité du marché de la lutte en a décidé autrement. Albourakh Events tenait fermement à conserver Balla Gaye 2 dans son escarcelle. La structure dirigée par Baye Ndiaye prévoyait également d'organiser son unique gala de la saison au mois de juillet et ne souhaitait pas voir son leader lutter sous une autre bannière.

De son côté, Mansour Bâ s'accrochait lui aussi au « nguimb » de Franc, refusant de laisser son lutteur vedette être enrôlé par un promoteur concurrent. Résultat : l'affiche Franc-Balla Gaye 2 n'a jamais dépassé le stade des discussions. Les rivalités entre les deux principales structures du moment ont fini par faire capoter un combat qui faisait saliver les amateurs et qui aurait constitué l'un des évènements majeurs de la saison.

Pour Franc, le préjudice est double. Sportivement d'abord, puisque ce duel lui aurait offert l'occasion de franchir un nouveau palier dans sa conquête du sommet de l'arène. Financièrement ensuite, car un combat de cette envergure lui aurait permis d'empocher une somme estimée à plus de 100 millions de FCfa. Un montant considérable pour un lutteur qui, à l'image de son mentor Modou Lô, considère désormais la lutte comme un véritable sport-business.

Au final, alors qu'il semblait lancé vers une nouvelle affiche de rêve après son succès sur Tapha Tine, Franc est l'une des principales victimes collatérales de la guerre d'influence que se livrent actuellement Albourakh Events et Jambaar Productions. Cette saison va certainement s'achever avec un goût d'inachevé pour l'invaincu des Parcelles assainies.