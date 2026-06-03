Afrique: Matche amical - Les Barea dévorés par les Lions de l'Atlas

Les Mondialistes Lions de l'Atlas marocains ont nettement dominé les Barea lors du match amical disputé dans le cadre de la fenêtre FIFA, hier soir, au stade Moulay-Abdellah de Rabat, au Maroc.

À sens unique. La logique a été respectée. Les Barea, pour la première fois de leur histoire sous un maillot bleu, n'ont pas fait le poids face à une sélection des Lions de l'Atlas marocains rajeunie lors du match amical disputé dans le cadre de la fenêtre FIFA. Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins se sont inclinés 0 à 4 devant les Mondialistes marocains sur leur pelouse, hier soir, dans un stade Moulay-Abdellah quasiment plein, à Rabat.

La meilleure sélection du continent africain a imposé son rouleau compresseur avec un jeu très rapide dès l'entame de la rencontre. L'attaquant du PSV Eindhoven, Ismaël Saibari, a ouvert le score dès la 4e minute (1-0). Une frappe puissante du même Saibari a ensuite été captée par le gardien du Swift Hesperange, au Luxembourg, Geordan Dupire (6e).

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Les Marocains ont nettement dominé les débats tandis que les Barea ont subi durant toute la rencontre, se contentant d'un jeu défensif. De nombreuses pertes de balle ont été constatées. L'une des occasions les plus nettes marocaines a été une frappe puissante qui a percuté la barre transversale (20e). Les Lions de l'Atlas ont parfaitement maîtrisé la situation. Saibari a réalisé un doublé en inscrivant le deuxième but marocain (25e). L'attaquant du PSV Eindhoven a intercepté le ballon dans les pieds du capitaine Rayan Raveloson avant de placer la balle au fond des filets de Geordan Dupire.

Doublé

Le même Saibari s'est encore montré intenable dans la surface malgache. Il a d'abord manqué le cadre avant de voir une nouvelle tentative repoussée par le gardien du club luxembourgeois de Swift Hesperange (37e). La sélection malgache a enregistré quatre attaques, mais aucun tir en première période. L'équipe hôte menait 2 buts à 0 à la pause.

Le sélectionneur Corentin Martins a procédé à plusieurs changements au retour des vestiaires et a fait entrer Loïc Lapoussin à la place de Rayan Raveloson, ainsi que le latéral droit du Disciples FC, Rado Rabemanantsoa, et Morgan Jean-Pierre, défenseur du Fleury FC.

Les Marocains ont poursuivi leurs attaques incessantes en seconde période. Le défenseur du club serbe FC Radnik Surdulica, Sandro Tremoulet, a heureusement pu repousser plusieurs tentatives marocaines. Les Lions ont enfoncé le clou et ont creusé l'écart dans les vingt dernières minutes. L'arbitre malien Boubou Traoré a sifflé une faute de Thomas Fontaine sur Ounahi dans la surface. Le penalty a été transformé par Soufiane Rahimi (77e).

Malgré leur impuissance offensive, les Barea ont terminé la rencontre à dix après l'expulsion de l'attaquant du Valenciennes FC, El Hadari Raheriniaina. En fin de match, le sélectionneur franco-portugais a également donné du temps de jeu à plusieurs joueurs, dont le défenseur du Disciples FC Bono Rabearivelo, Behaja Randriamalala (US Monastir) ainsi que Louis Démonléon, de retour en sélection.

À trois minutes du coup de sifflet final, les Lions ont encore inscrit un quatrième but. Une frappe de la star madrilène Brahim Diaz, repoussée par le poteau, a été reprise par l'attaquant de l'Olympiacos, El Kaabi (87e).

Le Maroc enregistre ainsi une deuxième victoire après celle obtenue face au Burundi (5-0) la semaine passée. De leur côté, les Barea disposent de cinq jours pour préparer leur second match amical contre les Crânes d'Ouganda, prévu lundi au Grand Stade de Marrakech.